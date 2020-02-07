"Укравто" утратила первое место в рейтинге продавцов авто

Многолетний лидер украинского авторынка — корпорация “УкрАвто”, которая в былые годы контролировала более 50% всех дистрибьюторских продаж, по итогам 2019 года оказалась на 3 месте и занимает рыночную долю в 13,5%.

Причем за прошлый год “УкрАвто” уступила и 2 место, куда переместилась “Тойота Украина” с показателем 15% всех дистрибьюторских продаж, сообщает AUTO-Consulting.

Лидером же по итогам 2019 года стала компания “Рено Украина”, на которую пришлось 17,4% украинского рынка. Всего за 1 год “Рено Украина” смогла опередить и “УкрАвто”, и “Тойота Украина” (+3 пункта).

Указано, что еще одно стремительное восхождение продемонстрировала компания “Еврокар”. По объему реализованных автомобилей среди дистрибьюторов “Еврокар” теперь №5 с рыночной долей в 6,4%.

Близкие показатели (6,3%) теперь и у компании “Пежо Ситроен Украина”, и 6 место среди операторов. За последний год она прибавила сразу 4 пункта и вошла в число ключевых “игроков” украинского авторынка.