Доля проблемных кредитов в украинских банках упала ниже 50%

Объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“За 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год). Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом”, – говорится в сообщении.

Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей являются:

рост нового розничного кредитования. Это улучшило качество розничного портфеля – за 2019 год доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 п.п. до 34,1%;

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значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму свыше 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер, государственные банки (кроме Приватбанка) сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

масштабная работа по очистке портфелей, проделанная иностранными банками путем продажи NPL s и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPL s в иностранной валюте.

“Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и впредь избавляться от неработающих активов”, — отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, Национальный банк изменил подход, по которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита.

В стоимости потребительского кредита, в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц, банки будут включать стоимость:

страховых и налоговых платежей;

сборов на обязательное государственное пенсионное страхование;

стоимость услуг нотариусов;

платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и прочее.

Справка Finance.ua:

Банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу и прогнозируют сохранение этой тенденции в І квартале 2020 года.

В январе-марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов.

До конца марта банки прогнозируют снижение кредитного и операционного риска и не ожидают изменений процентного, валютного риска и риска ликвидности.

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