Доля проблемных кредитов в украинских банках упала ниже 50%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“За 2019 год объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год). Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом”, – говорится в сообщении.
Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей являются:
Читайте также: В Нацбанке сообщили, что мешает удешевить кредиты в Украине
“Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и впредь избавляться от неработающих активов”, — отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Напомним, Национальный банк изменил подход, по которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита.
В стоимости потребительского кредита, в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц, банки будут включать стоимость:
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 12919 16
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3540 9
Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастетВчера, 10:33 - 1387 8
"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцевВчера, 10:46 - 2452 8
Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплатуВчера, 19:02 - 995 5
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 12919 16
В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%Вчера, 16:00 - 7341 3
Межбанк щупает «дно» по курсуВчера, 11:05 - 5628
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3540 9
Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине (опрос)Вчера, 14:01 - 2188 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1130
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 922 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1091
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1394
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1178