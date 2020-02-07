НБУ определил банки, которые будут проходить стресс-тестирование

В 2020 году стресс-тестирование будут проходить 16 банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк Украины определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, являющееся частью ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для его проведения в 2020 году”, – говорится в сообщении.

Как будут проводить оценивание:

оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года;

предполагается оценка качества активов для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков;

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оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии;

стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

В 2020 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:

Ощадбанк;

Альфа-банк;

Укрэксимбанк;

ПУМБ ;

; Универсал Банк;

Банк Пивденный;

Таскомбанк;

Мегабанк;

А-Банк;

Сбербанк;

Банк Кредит Днепр;

Банк Восток;

МТБ Банк;

Банк; Банк инвестиций и сбережений;

Правэкс Банк;

Банк Форвард.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности основного капитала (Н3).

Справка Finance.ua:

С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.

В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

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