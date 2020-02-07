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НБУ определил банки, которые будут проходить стресс-тестирование

НБУ определил банки, которые будут проходить стресс-тестирование

В 2020 году стресс-тестирование будут проходить 16 банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк Украины определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, являющееся частью ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для его проведения в 2020 году”, – говорится в сообщении.

Как будут проводить оценивание:

  • оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года;
  • предполагается оценка качества активов для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков;

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  • оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии;
  • стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

В 2020 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:

  • Ощадбанк;
  • Альфа-банк;
  • Укрэксимбанк;
  • ПУМБ;
  • Универсал Банк;
  • Банк Пивденный;
  • Таскомбанк;
  • Мегабанк;
  • А-Банк;
  • Сбербанк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Банк Восток;
  • МТБ Банк;
  • Банк инвестиций и сбережений;
  • Правэкс Банк;
  • Банк Форвард.

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По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности основного капитала (Н3).

Справка Finance.ua:

  • С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.
  • В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

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По материалам Finance.UA
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