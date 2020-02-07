НБУ определил банки, которые будут проходить стресс-тестирование

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2020 году стресс-тестирование будут проходить 16 банков.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Национальный банк Украины определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, являющееся частью ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для его проведения в 2020 году”, – говорится в сообщении.
Как будут проводить оценивание:
Читайте также: НБУ назвал количество проблемных банков в Украине
В 2020 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:
По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности основного капитала (Н3).
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 13014 16
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3557 9
Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастетВчера, 10:33 - 1384 8
"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцевВчера, 10:46 - 2450 8
Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплатуВчера, 19:02 - 993 5
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 13014 16
В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%Вчера, 16:00 - 7346 3
Межбанк щупает «дно» по курсуВчера, 11:05 - 5631
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3557 9
Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине (опрос)Вчера, 14:01 - 2189 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1130
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 923 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1091
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1394
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1180