Межбанк: нерезиденты решили не особо "светиться"

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Понедельник не смог порадовать участников рынка особыми объемами операций и более того – в очередной раз показал, что такое украинский валютный рынок.
К сожалению, нерезиденты пока не особо “засветились” на межбанке в преддверии завтрашнего аукциона по размещению ОВГЗ. Чувствуется, что торг по доходности между Минфином Украины и потенциальными покупателями будет нешуточный.
С одной стороны – нерезидентам на фоне европейской доходности в максимум 1-3% годовых в лучшем случае – наши бумаги по прежнему интересны.
С другой – некоторые развивающиеся рынки с учетом конкуренции за капитал уже не намного ниже украинского и нерезиденты-спекулянты пытаются получить от нашего Минфина максимум “плюшек” по доходности новых ОВГЗ, часто пытаясь банально шантажировать наших чиновников тем, что не будут дальше перевкладываться в новые бумаги.
В поиске компромисса по доходности сейчас, по нашим сведениям, и проводят время чиновники Минфина и крупнейшие потенциальные покупатели новых украинских облигаций. И не только иностранные, но и местные тоже. А учитывая предстоящие ближайшие погашения старых ОВГЗ – спекулянты надеются что-то еще выдавить по доходности – как за счет непосредственно процентной ставки по бумагам, так и за счет курсовых подвижек в моменты аукционов и расчетов по ним.
По факту – сегодня на торгах было относительное затишье. Местные игроки (в том числе и крупные импортеры, о которых мы предупреждали в утреннем прогнозе) достаточно быстро закрыли свои операции. А остальные клиенты -нерезиденты работали достаточно вяло. Спекулянтам пришлось в основном работать в “две стороны”, а Нацбанку выкупать было нечего.
В то же время именно такое поведение рынка и разговоры о том, что курсовое “дно” уже близко. Поэтому за казалось бы тихим течением валютных торгов сейчас наблюдают все – как местные любители поиграться курсом и облигациями, так и крупные мировые “акулы” этого бизнеса. Скро ситуация изменится и межбанк быстро выйдет из “коматозного” состояния.
Ход торгов:
С утренних 24,48/24,53 гривен за доллар к 11 часам спрос и предложение оказались почти уравновешенными, и котировки находились в пределах 24,5050/24,53. НБУ на рынке не появлялся, а крупные местные покупатели без лишнего шума купили необходимые им объемы и ушли с рынка. К 12:00 курс остановился на уровне 24,515/24,53 гривен за доллар, а на обед дилеры ушли при уровне 24,5050/24,52.
После обеда на торги вышли все оставшиеся покупатели и продавцы и к 15 часам доллар чуть просел до 24,496/24,513 гривен. В последние два часа продавцов было больше, чем покупателей и на мелких суммах курс плавно просел до 24,455/24,485 к 16:00 и до 24,44/24,465 на момент окончания сессии.
Главные события 10 февраля на межбанке:
1) Проседание доллара с утренних 24,48/24,53 гривен до 24,44/24,465 к завершению торгов;
2) НБУ сегодня не выходил на межбанк;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,5237 гривен, а официальный на 11 февраля составил 24,5188 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,49 / 24,51
евро – 26,82 / 26,84
российский рубль – 0,3829 / 0,3833
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0923/ 1,0925
Курсы валют на Межбанке
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