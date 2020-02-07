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Деловая соцсеть LinkedIn меняет гендиректора

Деловая соцсеть LinkedIn меняет гендиректора

Генеральный директор LinkedIn Джефф Вайнер (Jeff Weiner) объявил об отставке после более 10 лет руководства профессиональной социальной сетью.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте LinkedIn, с 1 июня 2020 года новым гендиректором компании станет старший вице-президент по развитию продуктов Райан Рослански (Ryan Roslansky). В настоящее время он отвечает за глобальную продуктовую стратегию, а после назначения главой будет отчитываться лично перед гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella).

“Эти изменения позволят LinkedIn сохранить концентрацию на реализации нашего видения и миссии по объединению мировых специалистов, чтобы сделать их более продуктивными и успешными”, – говорится в заявлении LinkedIn, сделанном по случаю смены генерального директора.

Джефф Вайнер возглавил компанию в 2009 году. В 2011 году он вывел ее на IPO, а еще через пять лет LinkedIn была куплена Microsoft за 26,2 млрд долларов. Тогда соцсеть сохранила бренд и осталась независимой структурой.

В настоящее время на LinkedIn приходится около 6% всей выручки Microsoft, а доходы соцсети увеличиваются быстрее, чем у корпорации в целом. Например, в октябре-декабре 2019 года выручка LinkedIn и Microsoft возросла на 24% и 14% соответственно.

По материалам internetua.com
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