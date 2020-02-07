Деловая соцсеть LinkedIn меняет гендиректора

Генеральный директор LinkedIn Джефф Вайнер (Jeff Weiner) объявил об отставке после более 10 лет руководства профессиональной социальной сетью.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте LinkedIn, с 1 июня 2020 года новым гендиректором компании станет старший вице-президент по развитию продуктов Райан Рослански (Ryan Roslansky). В настоящее время он отвечает за глобальную продуктовую стратегию, а после назначения главой будет отчитываться лично перед гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella).

“Эти изменения позволят LinkedIn сохранить концентрацию на реализации нашего видения и миссии по объединению мировых специалистов, чтобы сделать их более продуктивными и успешными”, – говорится в заявлении LinkedIn, сделанном по случаю смены генерального директора.

Джефф Вайнер возглавил компанию в 2009 году. В 2011 году он вывел ее на IPO, а еще через пять лет LinkedIn была куплена Microsoft за 26,2 млрд долларов. Тогда соцсеть сохранила бренд и осталась независимой структурой.

В настоящее время на LinkedIn приходится около 6% всей выручки Microsoft, а доходы соцсети увеличиваются быстрее, чем у корпорации в целом. Например, в октябре-декабре 2019 года выручка LinkedIn и Microsoft возросла на 24% и 14% соответственно.