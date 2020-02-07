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Ученые опубликовали полную расшифровку генома коронавируса 2019-nCoV

Ученые опубликовали полную расшифровку генома коронавируса 2019-nCoV

Полный биомолекулярный код вируса 2019-nCoV опубликовала команда из Научно-исследовательского института геномики Калифорнийского университета.

“Когда мы показываем коронавирус в UCSC Genome Browser, это позволяет исследователям посмотреть на структуру вируса и, что более важно, работать с ней, чтобы исследовать, как можно его атаковать”, – рассказал инженер UCSC Genome Browser Хирам Клоусон.

Сейчас образцы вируса исследуют лаборатории по всему миру, а данные о его генетическом коде отправили во всемирное хранилище геномной информации в Национальном центре биоинформатики Национального института здравоохранения (NCBI) в Бетесде, штат Мэриленд.

Как выяснили ученые, структура 2019-nCoV состоит минимум из трех типов вирусных белков: S-протеинов, мембранного белка и белка оболочки. Кодирование вируса происходит при помощи десяти генов.

И исследователи считают, что обезвредить вирус можно, нарушив работу S-протеинов, которые вирус использует для того, чтобы “ухватиться” за клетку человеческого организма.

По материалам bigmir.net
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