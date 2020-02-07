Renault представит автомобиль с заводским ГБО в Украине

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Компания Renault собирается представить на украинском рынке модельный ряд автомашин с установленным заводским газобалонным оборудованием.
Об этом сообщает motorcar.
Проанализировав предпочтения украинских водителей, компания решила выпускать автомобили, использующие сжиженный газ в качестве топлива. “Мы запускаем модельный ряд с ГБО в Украине, потому что хотим предложить альтернативу бензину и дизелю. Решение, которое мы скоро предложим, среди прочего будет иметь гарантию“, – сообщил во время пресс – конференции Франсуа Мариотт, генеральный директор Renault в Украине.
Французский производитель находится среди лидеров автомобильного рынка нашей страны, в том числе и благодаря таким распространенным моделям, как Duster, Logan и Sandero. В компании верят, что новые машины с установленным заводским ГБО привлекут большее внимание украинских покупателей.
Также Франсуа Мариотт сообщил, что в компании Renault изучается возможность локальной сборки автомобилей в Украине.
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