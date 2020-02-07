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Инфляция в годовом измерении упала до 3,2% — Госстат

Инфляция в годовом измерении упала до 3,2% — Госстат

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что в январе 2020 года базовая инфляция по сравнению с декабрем 2019 года составила -0,2%, с январем 2019 года – 3,3%.

Подчеркивается, что в январе 2020 года в Украине больше всего подрожали овощи – на 6,6%, одежда и обувь подешевели на 5,6%.

В течение января “коммуналка” подорожала на 1,7% (тарифы на газ выросли на 10,7%), услуги связи – на 0,8%, образовательные услуги – на 1,4%.

При этом на 4% подешевело горючее, на 1,5% – железнодорожные услуги, на 0,4% – фармакологическая продукция.

По материалам Економічна Правда
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