Сколько заплатят за отопление в январе жители Киева

С декабря киевляне получают начисления за отопление и горячую воду в соответствии с действующей ценой газа в период расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.

Точная сумма перерасчета указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получат в феврале. В целом в январе перерасчет за потребленные услуги составляет 326 млн грн.

Стоимость тепла в январе:

в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1356,62 грн/Гкал — вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал;

для домов без счетчиков стоимость отопления 1 м² составляет 29,93 грн/м² при нормативном тарифе 38,5 грн/м². Стоимость 1 м³ горячей воды также уменьшилась примерно на 16 грн.

Благодаря чему произошел перерасчет стоимости услуг:

в правовом поле появился механизм, который позволяет компаниям теплокоммунэнерго учитывать цену газа при начислениях за услуги;

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этот механизм предусмотрен Постановлением КМУ № 1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованным поставкам горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа», принятым 24 декабря 2019 года.

Стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%:

ранее она определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний;

для Киевтеплоэнерго стоимость газа в тарифе на отопительный сезон 2019/2020 была определена на уровне 6235,51 грн/1000 м3;

в связи с удешевлением природного газа (в декабре — 4276,69 грн/1000 м3, в январе — 4650 грн/1000 м3) правительством было принято решение о возможности корректировки в начислениях за отопление и горячую воду газовой составляющей;

соответственно, в декабре стоимость этих услуг для киевлян сократилось на 22-23% за счет газовой скидки (в среднем на 300-400 грн), а в январе — на 16-18% (около 350 грн).

Справка Finance.ua

Ранее в НКРЭКУ дали разъяснения по новой платежке за распределение газа:

плата за услуги по распределению природного газа не является ни новым, ни дополнительным платежом;

услуги по распределению природного газа всегда оплачивались бытовыми потребителями в составе конечного платежа за природный газ. За счет этих средств обеспечивается работа газовых сетей, эксплуатация газового оборудования, поддерживается круглосуточная работа аварийных служб;

в 2020 году потребители платят исключительно за услуги, которые получат в 2020 году.

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