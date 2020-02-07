Сколько заплатят за отопление в январе жители Киева

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С декабря киевляне получают начисления за отопление и горячую воду в соответствии с действующей ценой газа в период расчетов.
Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.
Точная сумма перерасчета указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получат в феврале. В целом в январе перерасчет за потребленные услуги составляет 326 млн грн.
Стоимость тепла в январе:
Благодаря чему произошел перерасчет стоимости услуг:
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Стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%:
Ранее в НКРЭКУ дали разъяснения по новой платежке за распределение газа:
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