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На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

В течение 08 – 10 февраля цены на сжиженный газ снизились на 10-50 коп./л.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

На АЗС Avantage 7 в Киеве сжиженный газ подешевел на 10 коп./л, до 10,75 грн/л. На «БРСМ-Нафте» цену снизили на 10 коп./л, до 11,49 грн/л. На KLO – на 10 коп./л, до 12,49 грн/л.

На АЗС Marshal в Харьковской и Сумской области цена снизилась на 20 коп./л, до 10,90 грн/л. В сети Rodnik цена снизилась на 20 коп./л, до 11,19 грн/л.

В ровненской сети на АЗС ОЛАС цена снизилась на 15 коп./л, до 11,35 грн/л. На станциях полтавского оператора «Автотранс» газ подешевел на 10 коп./л, до 12,18 грн/л.

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На АЗС Parallel стоимость снизили на 50 коп./л, до 12,49 грн/л.

Средняя цена на LPG в Украине снизились до 12,04 грн/л.

Цены на АЗС на 10.02.20 грн/л:

  • KLO – 12,49 (-0,10);
  • Parallel - 12,49 (-0,50);
  • Катрал - 12,37 (-0,10);
  • Автотранс – 12,18 (-0,10);
  • Neftek - 11,99 (-0,30);
  • Green Wave - 11,90 (-0,30);
  • Glusco - 11,75 (-0,20);
  • БРСМ-Нафта - 11,49 (-0,10);
  • ОЛАС - 11,35 (-0,15);
  • БАРС - 11,30 (-0,20);
  • РУР Групп - 11,19 (-0,10);
  • Род-Ник - 11,19 (-0,20);
  • Marshal - 10,90 (-0,20);
  • Avantage 7 - 10,75 (-0,10);
  • Mango/Ultra - 10,75 (-0,14).

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По материалам Finance.UA
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