На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

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В течение 08 – 10 февраля цены на сжиженный газ снизились на 10-50 коп./л.
Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
На АЗС Avantage 7 в Киеве сжиженный газ подешевел на 10 коп./л, до 10,75 грн/л. На «БРСМ-Нафте» цену снизили на 10 коп./л, до 11,49 грн/л. На KLO – на 10 коп./л, до 12,49 грн/л.
На АЗС Marshal в Харьковской и Сумской области цена снизилась на 20 коп./л, до 10,90 грн/л. В сети Rodnik цена снизилась на 20 коп./л, до 11,19 грн/л.
В ровненской сети на АЗС ОЛАС цена снизилась на 15 коп./л, до 11,35 грн/л. На станциях полтавского оператора «Автотранс» газ подешевел на 10 коп./л, до 12,18 грн/л.
На АЗС Parallel стоимость снизили на 50 коп./л, до 12,49 грн/л.
Средняя цена на LPG в Украине снизились до 12,04 грн/л.
Цены на АЗС на 10.02.20 грн/л:
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