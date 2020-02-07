На украинских АЗС продолжает дешеветь автогаз

В течение 08 – 10 февраля цены на сжиженный газ снизились на 10-50 коп./л.

Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

На АЗС Avantage 7 в Киеве сжиженный газ подешевел на 10 коп./л, до 10,75 грн/л. На «БРСМ-Нафте» цену снизили на 10 коп./л, до 11,49 грн/л. На KLO – на 10 коп./л, до 12,49 грн/л.

На АЗС Marshal в Харьковской и Сумской области цена снизилась на 20 коп./л, до 10,90 грн/л. В сети Rodnik цена снизилась на 20 коп./л, до 11,19 грн/л.

В ровненской сети на АЗС ОЛАС цена снизилась на 15 коп./л, до 11,35 грн/л. На станциях полтавского оператора «Автотранс» газ подешевел на 10 коп./л, до 12,18 грн/л.

На АЗС Parallel стоимость снизили на 50 коп./л, до 12,49 грн/л.

Средняя цена на LPG в Украине снизились до 12,04 грн/л.

Цены на АЗС на 10.02.20 грн/л:

KLO – 12,49 (-0,10);

Parallel - 12,49 (-0,50);

Катрал - 12,37 (-0,10);

Автотранс – 12,18 (-0,10);

Neftek - 11,99 (-0,30);

Green Wave - 11,90 (-0,30);

Glusco - 11,75 (-0,20);

БРСМ -Нафта - 11,49 (-0,10);

ОЛАС - 11,35 (-0,15);

БАРС - 11,30 (-0,20);

РУР Групп - 11,19 (-0,10);

Род-Ник - 11,19 (-0,20);

Marshal - 10,90 (-0,20);

Avantage 7 - 10,75 (-0,10);

Mango/Ultra - 10,75 (-0,14).

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