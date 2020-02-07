0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Герус рассказал, почему "Нафтогаз" не может быть приватизирован

Герус рассказал, почему "Нафтогаз" не может быть приватизирован

В нынешнем виде “Нафтогаз” не может быть приватизирован или выведен на размещение акций, т.к ему принадлежат подземные газовые хранилища, которые по закону могут быть только государственными.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

“Действительно, после проведения анбандлинга газотранспортная система (ГТС) выведена из управления Нафтогаза и переведена в отдельную компанию (которая также находится в собственности государства).

Но подземные хранилища газа (ПХГ) и в дальнейшем остались в структуре Нафтогаза. А недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству”, – пишет Герус.

“Чтобы это (приватизация – Ред.) стало возможно по закону, Нафтогаз должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным”, – резюмирует глава комитета.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.