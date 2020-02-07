Герус рассказал, почему "Нафтогаз" не может быть приватизирован

В нынешнем виде “Нафтогаз” не может быть приватизирован или выведен на размещение акций, т.к ему принадлежат подземные газовые хранилища, которые по закону могут быть только государственными.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

“Действительно, после проведения анбандлинга газотранспортная система (ГТС) выведена из управления Нафтогаза и переведена в отдельную компанию (которая также находится в собственности государства).

Но подземные хранилища газа (ПХГ) и в дальнейшем остались в структуре Нафтогаза. А недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству”, – пишет Герус.

“Чтобы это (приватизация – Ред.) стало возможно по закону, Нафтогаз должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным”, – резюмирует глава комитета.