Lotus в 2021 году выпустит совершенно новый спорткар (фото)

Британская компания Lotus Cars, которая сейчас принадлежит китайской корпорации Geely, планирует в 2021 году выпустить совершенно новый спорткар и войти в новые сегменты автомобильного рынка.

В 2019 году компания Lotus продала во всем мире 1 519 автомобилей, что на 23% больше, чем в 2018 году. И хотя увеличение продаж на 23% — много для такой компании, как Lotus, её боссы хотят увидеть совсем другие цифры.

Для увеличения продаж боссы компании Lotus планируют расширить свою модельную линейку (сейчас в нее входят всего три модели — Elise, Exige и Evora). Появится новый спорткар.

К сожалению, пока ничего не известно про эту новую модель «Лотуса». Мы знаем только, что её продажи начнутся в следующем году.

Кроме того, Lotus хочет войти в новые для себя сегменты автомобильного рынка. Эксперты считают, что речь может идти о серийном производстве кроссоверов. Правда, представители компании Lotus пока не подтверждают, что их компания планирует выпускать кроссоверы.

Ранее в СМИ писали, что Lotus может выпустить двухместный кабриолет под названием Elan. Когда-то англичане уже делали машины под этим названием (до 1995 года).

В 2019 году компания Lotus продала во всем мире 1 519 автомобилей, что на 23% больше, чем в 2018 году. И хотя увеличение продаж на 23% — много для такой компании, как Lotus, её боссы хотят увидеть совсем другие цифры.

Для увеличения продаж боссы компании Lotus планируют расширить свою модельную линейку (сейчас в нее входят всего три модели — Elise, Exige и Evora). Появится новый спорткар.



новая модель Lotus

К сожалению, пока ничего не известно про эту новую модель «Лотуса». Мы знаем только, что её продажи начнутся в следующем году.

Кроме того, Lotus хочет войти в новые для себя сегменты автомобильного рынка. Эксперты считают, что речь может идти о серийном производстве кроссоверов. Правда, представители компании Lotus пока не подтверждают, что их компания планирует выпускать кроссоверы.