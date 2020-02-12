Lotus в 2021 году выпустит совершенно новый спорткар (фото)

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Британская компания Lotus Cars, которая сейчас принадлежит китайской корпорации Geely, планирует в 2021 году выпустить совершенно новый спорткар и войти в новые сегменты автомобильного рынка.
В 2019 году компания Lotus продала во всем мире 1 519 автомобилей, что на 23% больше, чем в 2018 году. И хотя увеличение продаж на 23% — много для такой компании, как Lotus, её боссы хотят увидеть совсем другие цифры.
Для увеличения продаж боссы компании Lotus планируют расширить свою модельную линейку (сейчас в нее входят всего три модели — Elise, Exige и Evora). Появится новый спорткар.
К сожалению, пока ничего не известно про эту новую модель «Лотуса». Мы знаем только, что её продажи начнутся в следующем году.
Кроме того, Lotus хочет войти в новые для себя сегменты автомобильного рынка. Эксперты считают, что речь может идти о серийном производстве кроссоверов. Правда, представители компании Lotus пока не подтверждают, что их компания планирует выпускать кроссоверы.
Ранее в СМИ писали, что Lotus может выпустить двухместный кабриолет под названием Elan. Когда-то англичане уже делали машины под этим названием (до 1995 года).
В 2019 году компания Lotus продала во всем мире 1 519 автомобилей, что на 23% больше, чем в 2018 году. И хотя увеличение продаж на 23% — много для такой компании, как Lotus, её боссы хотят увидеть совсем другие цифры.
Для увеличения продаж боссы компании Lotus планируют расширить свою модельную линейку (сейчас в нее входят всего три модели — Elise, Exige и Evora). Появится новый спорткар.
новая модель Lotus
К сожалению, пока ничего не известно про эту новую модель «Лотуса». Мы знаем только, что её продажи начнутся в следующем году.
Кроме того, Lotus хочет войти в новые для себя сегменты автомобильного рынка. Эксперты считают, что речь может идти о серийном производстве кроссоверов. Правда, представители компании Lotus пока не подтверждают, что их компания планирует выпускать кроссоверы.
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