На зарплату шахтерам направили еще 163 млн гривен

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Сегодня, 10 февраля 2020 года, угледобывающим предприятиям направлено 163 млн гривен для погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Также эти средства направлены на внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года согласно проведенной инвентаризации, в том числе по предприятиям: ГП “Шахта им. М.С.Сургая”, ГП “Ш/у “Южнодонбасское №1”, ГП “Мирноградвугилля”, ГП “Селидовуголь”, ГП “Торецьквугилля”, ГП “Первомайскуголь”, ПАО “Лисичанскуголь”, ГП “Львовуголь”, ГП “Волыньуголь”.
Напомним, Государственная казначейская служба Украины 5 февраля перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров.
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