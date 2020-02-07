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На зарплату шахтерам направили еще 163 млн гривен

На зарплату шахтерам направили еще 163 млн гривен

Сегодня, 10 февраля 2020 года, угледобывающим предприятиям направлено 163 млн гривен для погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Также эти средства направлены на внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года согласно проведенной инвентаризации, в том числе по предприятиям: ГП “Шахта им. М.С.Сургая”, ГП “Ш/у “Южнодонбасское №1”, ГП “Мирноградвугилля”, ГП “Селидовуголь”, ГП “Торецьквугилля”, ГП “Первомайскуголь”, ПАО “Лисичанскуголь”, ГП “Львовуголь”, ГП “Волыньуголь”.

Напомним, Государственная казначейская служба Украины 5 февраля перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров.

По материалам РБК-Украина
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