Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"

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После того как миллионы украинцев получили доступ к мобильному приложению “Дія”, у некоторых из них возникли проблемы с загрузкой своих цифровых документов.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в FACEBOOK.
В ведомстве отмечают, что только 2,5 млн украинских водителей (а всего в Украине их около 9,5 млн человек) имеют полные и корректные записи в Едином госреестре транспортных средств МВД, а значит, без проблем могут получить электронное удостоверение.
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Причиной этому является тот факт, что этот реестр сформировался в 2013 году, поэтому полные и достоверные записи в нем касались граждан, получивших водительское удостоверение после 2013 года, и только они имеют оцифрованную фотографию.
Решение у Минцифры также нашлось: они синхронизировали транспортный и демографический реестры, откуда подтянули фотографии. Однако это сработало только с гражданами, имеющими биометрический загранпаспорт или ID-карту. После этого потенциальная аудитория приложения расширилась до 5,5 млн водителей.
“Еще одна проблема, которая мешает аутентификации в “Дії”, – некорректность записей в Транспортном реестре или сомнения относительно их достоверности со стороны МВД”, – отмечают в ведомстве.
Поэтому чтобы убедиться в достоверности документов, необходимым этапом является дополнительная верификация. Для этого “Дія” дает пользователю ссылку на Е-кабинет водителя, авторизоваться в котором можно с помощью BankID. Там водителю предложат загрузить фото с обеих сторон документа, что требует дополнительной верификации, и заполнить небольшую форму. Заявка направляется в сервисный центр МВД, и после успешной проверки водитель получает желаемый доступ к приложению.
Не отображаться водительское удостоверение до сих пор может у граждан, которые имеют документы старого образца (ламинированные или бумажные), или тех, которые меняли личные данные после получения удостоверения водителя. Сейчас выход только один – замена документов на современные.
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