Понедельник будет достаточно интересным днем на валютном рынке. Как уже заметили все участники рынка – котировки на межбанке уже уменьшили темпы своего снижения. С одной стороны – благодаря НБУ (он активно выкупал доллар в середине прошлой недели, чем сдерживал падение курса), с другой – за счет постепенного роста спроса на валюту со стороны импортеров (они начали активно закрывать свои валютные контракты с целью закрыть свои расчеты подешевле).

Опытные игроки понимают, что межбанк щупает «дно» по курсу и хотят в зависимости от своих интересов – либо скупиться на самых низких котировках, либо – придержать валюту и дождаться разворота рынка.

В любом случае – противостояние курсовых интересов крупных игроков сегодня будет одним из трех основных факторов, влияющих на тренд на торгах.

Вторым фактором будет завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ. Борьба за доходность между потенциальными покупателями и Минфином продолжается и мы не уверены, что чиновникам в этот раз удастся серьезно ее понизить. Размещать будут облигаций на 6,5 млрд гривен и на $200 млн. С учетом предстоящих погашений на этой неделе облигаций предыдущих выпусков Мы не прогнозируем большого чистого притока ресурсов в бюджет, но за счет активизации нерезидентов перед аукционом и в период расчетов по нему курсовые колебания несколько усилятся. Та часть иностранцев, кто решит увеличить свои вложения в ОВГЗ – в эти понедельник-среду будут активны на рынке, что потенциально сработает в пользу гривны, хотя и не в значительных масштабах, как бывало ранее.

Третьим фактором уже традиционно будет НБУ с его интервенциями по покупке/продаже доллара на межбанке. Его ценники останутся основным маркером по курсу на сегодня.

По нашим данным сегодня несколько крупных импортеров будут выходить на торги с покупкой валюты (они опасаются ее потенциального роста и предпочитают не тянуть с закрытием своих контрактов) и это не даст Нацбанку уж очень активно пополнить свои резервы, но в то же время и нерезиденты присматриваются к завтрашнему аукциону и часть из них начнет продавать валюту уже сейчас, чтобы сконцентрировать на завтра-послезавтра необходимые объемы гривны.

Спекулянты продолжат сегодня работать в формате «в две стороны», а наличный рынок останется заложником поведения курса на межбанке и продолжит в основном работать «с оборота».

По нашим прогнозам, 10 февраля объемы операций на торгах составят до $ 190-250 млн при заключении до 480-660 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,40-24,65 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,50 / 24,53

евро – 26,87 / 26,90

российский рубль – 0,3817 / 0,3823

Курсы валют на Межбанке

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