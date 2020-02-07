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Рынок криптовалют: наиболее ликвидные криптовалюты снижаются в цене

Рынок криптовалют: наиболее ликвидные криптовалюты снижаются в цене

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 10 февраля, снижаются в цене после существенного роста.

Такая динамика наблюдалась на фоне надежд на то, что цифровая валюта Telegram все же может быть запущена. Компания уже долгое время участвует в судебном споре с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США по поводу запуска собственной криптовалюты. Ранее ведомство потребовало запрета продажи цифровых денег. Теперь же стало известно, что компания приобщила к делу речь комиссара SEC Хестер Пирс, известной по своему лояльному отношению к индустрии цифровых активов. Пирс представила проект поправок в Закон о ценных бумагах, благодаря которому компании в течение трёх лет смогут без проблем выпускать токены для реализации децентрализованных проектов.

Bitcoin за сутки, по данным Libertex, подешевел на 2,04% – до 9882 долларов, при капитализации 180,6 млрд долларов. Ethereum снизился на 2,26% – до 223,2 доллара, с капитализацией 24,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,37% – до 0,2756 доллара, при капитализации 11,9 млрд долларов. Litecoin подешевел на 2,91% – до 75,1 доллара, с капитализацией 4,8 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 283,5 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок в ближайшее время продолжит идти вниз:

  • Bitcoin может снизиться до 9700 долларов;
  • Ethereum – до 220 долларов;
  • XRP – до 0,26 доллара;
  • Litecoin – до 74 долларов.
По материалам Finance.UA
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