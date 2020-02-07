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Гончарук рассказал, кем хочет усилить Кабмин

Гончарук рассказал, кем хочет усилить Кабмин

В Украине, кроме вице-премьера по региональному развитию и экономическим вопросам, может появиться вице-премьер по социальным вопросам.

Глава правительства подтвердил, что советуется с представителями Офиса Президента относительно назначений в Кабинет министров.

Гончарук подтвердил, что ищут вице-премьера по экономическим вопросам – “и есть несколько кандидатов”. Имен он не назвал, но опроверг, что эту должность могут занять Игорь Никонов, Виктор Пинзеник или Ростислав Шурма.

Он также подтвердил, что надеется, что Алексей Резников станет министром оккупированных территорий.

“Мы действительно ищем последний месяц людей, которые могли бы усилить правительство. Таких встреч в различных форматах было десяток, может, даже больше. Есть ряд направлений, по которым мы, очевидно, будем усиливаться”, – сказал он.

На этой неделе парламент поддержал мое представление на Дениса Шмыгаля, у нас появился вице-премьер по региональному развитию. Это важно, так как этот год в плане децентрализации является решающим, мы должны завершить создание стойких общин, а это очень важный административный процесс.

Здесь нужен сильный менеджер, который будет фокусироваться именно на этом.

Второе направление, по которому мы точно будем усиливаться, – это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции…

Здесь осталось недолго, я думаю, что в ближайшие недели мы представляем человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства…

Есть ряд идей, каким образом усилить социальный блок. Возможно, у нас появится вице-премьер в этом направлении. Но об этом говорить рано, мы еще дискутируем”.

По материалам Економічна Правда
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