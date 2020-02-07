В "Нафтогазе" прогнозируют существенное падение цены на газ

Глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом. Об этом Коболев заявил в интервью.

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с “Нафтогазом” в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

“Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены”, – рассказал он.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк пояснил, что отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, – это разделение платежа, существовавшего ранее. Две платежки за распределение и снабжение – это процесс анбандлинга.

Добавим также, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены.