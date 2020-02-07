Минцифры обещает не строить цифровой концлагерь

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Электронные повестки для призывников через приложение “Дія” рассылаться не будут.
Об этом сообщили разработчики правительственного веб-портала электронных услуг.
“Электронной повестки нет и не будет внедрена в “Дію”. У нас еще очень много справок и услуг, которые нужно оцифровать”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, в Министерстве цифровой трансформации (Минцифры) подчеркнули, что мобильное приложение “Дія” всего лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться.
“Мы не создаем цифровой концлагерь. Еще раз подчеркиваем: пользование приложением Дія — дело добровольное. Все, кто от кого-то скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще — без мобильной связи. И еще — хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками”, — рассказали в Минцифры.
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