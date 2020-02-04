Xiaomi патентует смартфон-слайдер (фото)

Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал новый горизонтальный дизайн смартфона в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности. Патенты были опубликованы 7 февраля 2020 года.

Из эскизов, опубликованных CNIPA, видно, что в этом телефоне используется скользящий механизм, подобно телефонам-слайдерам из начала нулевых.

Рисунок патента показывает, что в телефоне будет более одной фронтальной камеры. Но задних камер только две.



Фото: techiejerry.com