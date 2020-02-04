Межбанк пятницы - игра страстей на рынке

Пятница, как мы и обещали в утреннем прогнозе, оказалась сложным днем на валютном рынке. За день доллар в начале постепенно вырос с утренних 24,50/24,53 до пиковых спекулятивных 24,565/24,595 к 15 часам, а затем вернулся к тем же 24,50/24,53 к концу сессии.

Торги проходили с разной степенью активности в течение сессии, но ключевыми были две вводные:

1) Нафтогаз практически не продавал валюту, что снизило предложение на рынке и позволило остальным игрокам “побороться” за курс с учетом своих задач и интересов;

2) НБУ не выходил на торги, давая рынку самому находить компромисс по котировкам.

В течение дня были очень активны банки-спекулянты. Именно их стараниями после обеда курс неожиданно вырос, но затем так же быстро и вернулся к уровням открытия сессии.

Ход торгов:

С утренних 24,50/24,53 гривен за доллар к 11 часам оказался чуть ниже предложения и котировки просели до 24,495/24,525. Но при отсутствии на торгах НБУ и крупных продавцов – спрос постепенно рос на фоне сдержанного предложения и к 12:00 курс вырос до 24,51/24,54 гривен за доллар, а на обед дилеры ушли при уровне 24,52/24,55.

После обеда на торги вышли те покупатели, кто выжидал “дна” по курсу и своими сделками быстро вздернули котировки до 24,53/24,56 к 14:00 и до 24,565/24,595 к 15 часам. Спекулянты на малообъемном рынке очень помогали “разогреву” и взлет доллара до 24,565/24,595 к 15:00 полностью их “заслуга” . Как только продаваться особо уже стало некому – курс снизился до 24,50/24,53. На этой отметке торги пятницы и завершились.

НБУ

Рынок обсуждает еще одну важную новость – практически с начала следующей недели иностранные банки смогут не только заключать договора покупки -продажи валюты за гривны с украинскими банками, но и проводить такие действия между собой через корсчета в украинских банках. Это приведет к существенным изменениям в работе наших банков и позволит по мнениюувеличить ликвидность в банковской системе страны и сделать ее более привлекательной для иностранцев.

Мы хотели бы отметить, что такое решение регулятора внесет существенные поправки в работу ресурсного межбанка и периодически позволит иностранным банкам серьезно влиять на ресурсную базу тех украинских банков, через кого они будут делать такие операции.

Главные события 7 февраля на межбанке:

1) Фактически сохранение курса доллара на уровне 24,50/24,53 при постепенном первоначальном росте котировок с утренних 24,50/24,53 гривен до 24,565/24,595 гривен, а затем их снижение до 24,50/24,53 к завершению торгов;

2) НБУ сегодня не выходил на межбанк;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,5208 гривен, а официальный на 10 февраля составил 24,5370 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,55 / 24,59

евро – 26,93 / 26,96

российский рубль – 0,384 / 0,385

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке