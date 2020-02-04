Безос продал за неделю акций Amazon почти на $3,5 миллиарда

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Гендиректор Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос продал за прошлую неделю акции собственной компании на сумму в $3,49 миллиарда.
Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на справку Безоса, которую он заполнил для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
“Джефф Безос продал акций Amazon на почти 3,5 миллиарда долларов США за прошедшую неделю”, – отмечается в сообщении.
Всего речь идет о более 1,7 миллиона акций на сумму в $3,49 миллиарда.
Отмечается, что количество проданных за четыре дня акций составляет всего 4% от доли Безоса в компании.
В августе прошлого года Безос продал около 1,5 миллиона акций на сумму $2,84 миллиарда.
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