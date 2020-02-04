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Безос продал за неделю акций Amazon почти на $3,5 миллиарда

Безос продал за неделю акций Amazon почти на $3,5 миллиарда

Гендиректор Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос продал за прошлую неделю акции собственной компании на сумму в $3,49 миллиарда.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на справку Безоса, которую он заполнил для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

“Джефф Безос продал акций Amazon на почти 3,5 миллиарда долларов США за прошедшую неделю”, – отмечается в сообщении.

Всего речь идет о более 1,7 миллиона акций на сумму в $3,49 миллиарда.

Отмечается, что количество проданных за четыре дня акций составляет всего 4% от доли Безоса в компании.

В августе прошлого года Безос продал около 1,5 миллиона акций на сумму $2,84 миллиарда.

По материалам УКРИНФОРМ
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