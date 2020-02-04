Кабмин хочет приблизить женские зарплаты к мужским

Кабинет Министров планирует до 2025 года увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% – в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%.

Об этом сообщается в Концепции реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года.

Прирост прямых иностранных инвестиций до 2025 года должен достичь 16 млрд долл, а в 2030-м – 17,5 млрд долл, говорится в концепции.

Концепция направлена на обеспечение защиты прав человека, занятости населения, охраны окружающей среды, раскрытие информации о деятельности субъектов хозяйственной деятельности, борьбы с доходами, полученными преступным путем, защиты интересов потребителя, развития науки и техники, защиты конкуренции и прозрачности налогообложения.

Она должна повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и необходимость определения принципов и