Минцифры упростит жизнь 14-летним украинцам

Новая инициатива Министерства цифровой трансформации Украины имеет целью упростить жизнь 14-летним украинцам и их родителям. В настоящее время получение паспорта и идентификационного кода – отдельные процедуры. Это будет изменено.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Facebook.

Получение паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода) сейчас являются отдельными процедурами. Это означает, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ, и в Государственную фискальную службу, и тратить свое время на очереди.

Когда введут. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году.

Порядок получения документа:

14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте.

Что нужно – лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

Когда следует оформить документ – не позднее месяца после достижения 14 лет.

Через сколько дней можно получить ID-карту – до 20 рабочих дней.

Сколько стоит услуга – бесплатно для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые.

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