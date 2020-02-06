В Луцке выпустили первый украинский 8-метровый электробус (фото)

В Луцке на заводе электротранспорта (ЗЕТ) выпустили первый украинский 8-метровый электробус ЗЕТ 8-120, который уже отправился в тестовую эксплуатацию.

Об этом сообщает autoconsulting.

За основу был взят кузов маршрутного автобуса Богдан А092, который на заводе электротранспорта прошел полный капремонт и оснащен электродвигателем и комплектом аккумуляторных батарей.

Электробус в ходе тестового пробега в 100 км израсходовал 55 кВт*ч электроэнергии, а емкость его батарей была разряжена на 50%. Таким образом, ЗЕТ 8-120 обладает запасом хода почти в 200 км и намного экономичнее своих дизельных аналогов.



электробус ЗЕТ 8-120

Еще в 2016 году авторы проекта искали инвесторов для запуска в серийное производство подобных электробусов, а также проекта по переоборудованию дизельных “маршруток” в электрические. И только в 2019-м дело сдвинулось в практическую плоскость.



электробус ЗЕТ 8-120

Экспериментальный луцкий электробус был оснащен двумя электродвигателями, суммарной мощностью 120 кВт, которые работают от аккумуляторов, рассчитанных на 3000 циклов зарядки/разрядки. Полный цикл зарядки аккумуляторных батарей занимает 8 часов, но существует возможность зарядить АКБ в интенсивном режиме за 4 часа.