Какие партии финансируют самые богатые украинцы (инфографика)

Движение ЧЕСТНО провело исследование ЧЕСТНО и сопоставило финотчеты партий и избирательные отчеты самовыдвиженцев со списком ТОП-100 самых богатых украинцев по версии “Нового времени” и Dragon Capital.

Анализ подтвердил, что олигархи действительно финансируют партии, однако суммы их взносов опровергают мнение о решающем влиянии богачей на финансирование политики. Но если подвергнуть сомнению достоверность отчетов, все становится на свои места.

Больше всего богачей финансирует “Оппозиционную платформу – За життя”. Все взносы были сделаны в прошлом году, когда партия “усилилась” Виктором Медведчуком и депутатами ВРУ восьмого созыва от “Оппозиционного блока”. 46-й по размеру состояния гражданин Украины Медведчук в первом квартале 2019 года перечислил ОПЗЖ 701 тысячу гривен и оказался крупнейшим донором партии на тот момент. В следующем квартале он отдал партии еще 1,69 миллиона. Часть средств ОПЗЖ Медведчуку вернула (скорее всего, из-за наличия у него налогового долга).

Среди самых богатых украинцев крупнейшими официальными донорами партии “Европейская солидарность” оказались экс-нардеп, владелец фармкомпании “Дарница”, который является 64-м по уровню доходов, Глеб Загорий с женой Екатериной. В 2019 году супруги перечислили партии 2,66 миллиона гривен.

Только одну из партий, которые не имели фракций в парламенте, финансировал один из самых богатых украинцев. Это партия “Відродження”. В Верховной Раде восьмого созыва была одноименная депутатская группа. В 2016 году нардеп и тринадцатый по размеру состояния предприниматель Виталий Хомутынник перечислил партии “Відродження” примерно 3 миллиона гривен. Еще 1,5 миллиона он дал “Відродженню” в 2018 году. Часть отчетов партии недоступна на сайте НАПК, поэтому существует вероятность, что в целом Хомутынник пожертвовал “Відродженню” больше средств.