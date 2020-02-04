Минфин начал готовить бюджет на 3 года

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Министерство финансов начало подготовку бюджетной декларации на следующие 3 года.
Об этом говорится в сообщении Минфина к распорядителям бюджетных средств.
Бюджетная декларация – это главный финансовый документ, на основании которого будут готовить бюджеты на каждый год с 2021 по 2023 годы.
«Начался процесс подготовки бюджетной декларации на 2021-2023 годы, документа, который определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта Государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов», – сообщили в Минфине.
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Там отмечают, что отправили всем распорядителям бюджетных средств инструкции относительно того, как подготовить предложения к бюджетной декларации, и ожидают получить ответы в ближайшее время.
Отметим, что составление бюджета на 3 года предусмотрено законом о среднесрочном бюджетном планировании. Им предусматривается, что правительство будет планировать основные показатели бюджетных доходов и расходов не на год, а на 3 года. При этом, ежегодно парламент, как и раньше, будет голосовать за бюджет на следующий год, который остается главным финансовым документом.
Среднесрочное бюджетное планирование не предусматривает установление точных цифр, а лишь предусматривает принятие приблизительных прогнозных показателей государственных доходов и расходов. Точные бюджетные показатели по-прежнему будут устанавливать законом о государственном бюджете на текущий год.
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