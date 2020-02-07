Deutsche Bahn представил обновленный Stadler Kiss (фото)

5 февраля Deutsche Bahn официально представил первый обновленный двухэтажный Stadler Kiss.

Об этом сообщает Railway Gazette.

17 поездов Stadler класса 4110 EMU закупят у Westbahn AG в рамках проекта, благодаря которому в течение следующих двух лет будет приобретен новый подвижной состав.



Фото: railwaygazette.com

Электропоезда на 300 мест оборудованы местами для инвалидных колясок, камерой хранения и местом для велосипедов. Они также оснащены современной системой информирования пассажиров, электронным бронированием и Wi-Fi.

Первые восемь поездов будут введены в эксплуатацию 8 марта, они будут курсировать на новом междугороднем маршруте, соединяющем Росток, Берлин и Дрезден.



Фото: railwaygazette.com

“Deutsche Bahn выделит в 2020 году более 12 млрд евро на подвижной состав, в том числе 8,5 млрд евро на обновление поездов дальнего следования”, – отметил глава департамента пассажирских перевозок DB Бертольд Хубер.

По словам главы департамента пассажирских перевозок, цель DB в рамках стратегии “Strong Rail” – удвоить количество пассажиров на дальние расстояния до 260 миллионов пассажиров в год.



Фото: railwaygazette.com