0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

США задумались над созданием цифрового доллара

США задумались над созданием цифрового доллара

Лаэль Брэйнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы США, заявил, что ФРС изучает возможность создания цифрового доллара.

Эта новость была обнародована Bloomberg, хотя она была на устах у многих с тех пор, как бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло недвусмысленно предположил, что ФРС уже работает над чем-то похожим на китайский проект создания цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Во время выступления в Высшей школе бизнеса Стэнфорда в Калифорнии Брейнард сказал: “Учитывая большую роль доллара, крайне важно, чтобы мы оставались на переднем крае исследований и разработки политики в отношении цифровой валюты центрального банка. Мы проводим исследования и эксперименты, связанные с технологиями распределенной бухгалтерской книги и их потенциальным сценарием использования для цифровых валют, включая потенциал для CBDC”.

Заявив об этом, Брейнард полностью подтвердил заявление Джанкарло, повторив, что уже начался не только новый этап исследований в этом направлении, но и даже проводятся испытания. Он также указал на некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем принять решение о выпуске CBDC в США. Например, какие банки или финансовые учреждения могут предлагать счета в цифровой валюте и кто должен их контролировать. Также следует выяснить, какие риски для финансовой стабильности могут представлять CBDC и что может принести эмиссия цифровой валюты, например, с точки зрения снижения затрат и эксплуатационных уязвимостей.

Судя по всему, Центральный банк Китая серьезно относится к этому вопросу, поэтому ФРС не может позволить себе роскошь стоять в стороне. Однако до сих пор нет абсолютно никаких гарантий того, что цифровой доллар когда-либо действительно появится.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.