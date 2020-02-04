США задумались над созданием цифрового доллара

Лаэль Брэйнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы США, заявил, что ФРС изучает возможность создания цифрового доллара.

Эта новость была обнародована Bloomberg, хотя она была на устах у многих с тех пор, как бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло недвусмысленно предположил, что ФРС уже работает над чем-то похожим на китайский проект создания цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Во время выступления в Высшей школе бизнеса Стэнфорда в Калифорнии Брейнард сказал: “Учитывая большую роль доллара, крайне важно, чтобы мы оставались на переднем крае исследований и разработки политики в отношении цифровой валюты центрального банка. Мы проводим исследования и эксперименты, связанные с технологиями распределенной бухгалтерской книги и их потенциальным сценарием использования для цифровых валют, включая потенциал для CBDC”.

Заявив об этом, Брейнард полностью подтвердил заявление Джанкарло, повторив, что уже начался не только новый этап исследований в этом направлении, но и даже проводятся испытания. Он также указал на некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем принять решение о выпуске CBDC в США. Например, какие банки или финансовые учреждения могут предлагать счета в цифровой валюте и кто должен их контролировать. Также следует выяснить, какие риски для финансовой стабильности могут представлять CBDC и что может принести эмиссия цифровой валюты, например, с точки зрения снижения затрат и эксплуатационных уязвимостей.

Судя по всему, Центральный банк Китая серьезно относится к этому вопросу, поэтому ФРС не может позволить себе роскошь стоять в стороне. Однако до сих пор нет абсолютно никаких гарантий того, что цифровой доллар когда-либо действительно появится.

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