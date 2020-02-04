США задумались над созданием цифрового доллара

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Лаэль Брэйнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы США, заявил, что ФРС изучает возможность создания цифрового доллара.
Эта новость была обнародована Bloomberg, хотя она была на устах у многих с тех пор, как бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло недвусмысленно предположил, что ФРС уже работает над чем-то похожим на китайский проект создания цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Во время выступления в Высшей школе бизнеса Стэнфорда в Калифорнии Брейнард сказал: “Учитывая большую роль доллара, крайне важно, чтобы мы оставались на переднем крае исследований и разработки политики в отношении цифровой валюты центрального банка. Мы проводим исследования и эксперименты, связанные с технологиями распределенной бухгалтерской книги и их потенциальным сценарием использования для цифровых валют, включая потенциал для CBDC”.
Заявив об этом, Брейнард полностью подтвердил заявление Джанкарло, повторив, что уже начался не только новый этап исследований в этом направлении, но и даже проводятся испытания. Он также указал на некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем принять решение о выпуске CBDC в США. Например, какие банки или финансовые учреждения могут предлагать счета в цифровой валюте и кто должен их контролировать. Также следует выяснить, какие риски для финансовой стабильности могут представлять CBDC и что может принести эмиссия цифровой валюты, например, с точки зрения снижения затрат и эксплуатационных уязвимостей.
Судя по всему, Центральный банк Китая серьезно относится к этому вопросу, поэтому ФРС не может позволить себе роскошь стоять в стороне. Однако до сих пор нет абсолютно никаких гарантий того, что цифровой доллар когда-либо действительно появится.
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