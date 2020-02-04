Динамика цен потребительского рынка столицы (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Динамика цен потребительского рынка столицы в январе–декабре 2019 г. определялась увеличением ценовых показателей на 3,9% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.).
Об этом сообщает Главное управление статистики.
Повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки зарегистрировано почти по всем товарным группам.
Больше всего подорожали: фрукты – на 20,7%, масло – на 11,8%, молоко – на 8,3%, хлеб – на 8,2%, сахар – на 7,1%, макаронные изделия – на 6,0%, сыр и творог – на 5,5%, рыба и продукты из рыбы – на 3,6%, мясо и мясопродукты – на 1,9%.
Данные Главного управления статистики
Подешевели: яйца – на 13,1%, масло подсолнечное – на 2,4%, овощи – на 1,4%.
Цены на алкогольные напитки, табачные изделия выросли на 13,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 23,7% и алкогольных напитков – на 4,3%.
Одежда и обувь подешевели на 17,1%, в частности, одежда – на 19,8%, обувь – на 14,8%.
Тарифы на коммунальные услуги:
Сфера услуг здравоохранения. Повышение цен на 5,2% обусловлено подорожанием услуг больниц на 19,2%, амбулаторных услуг – на 11,3%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 2,9%.
Транспорт. В целом снизились на 1,5% из-за уменьшения стоимости топлива и масел на 7,5%.
В сфере связи цены выросли на 10,2% за счет увеличения стоимости телефонных и телефаксовых услуг на 21,1%, почтовых услуг – на 14,3%.
Услуги отдыха и культуры. В целом показало их снижение на 2,0% за счет уменьшения стоимости аудиотехники, фотоаппаратуры и оборудования для обработки информации на 12,6%, туристических услуг – на 9,5%.
Образование. Цены выросли на 9,8% за счет повышения стоимости дошкольного и начального образования на 15,5%, среднего – на 14,9%, Высшего – на 8,7%, образования, не определяемого по уровням – на 8,2%.
Стоимость услуг ресторанов и гостиниц выросла на 8,6%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Вчера, 17:00 - 5172 22
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal10 ч. назад - 3219 14
Разъяснение по новой платежке за распределение газа8 ч. назад - 3993 13
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовВчера, 20:10 - 3499 11
Глава Dragon Capital: В Украине сейчас едва ли не лучшая экономическая ситуация за 20 лет12 ч. назад - 2073 6
📌 Toyota предлагает приобрести автомобиль с пробегом по программе Toyota Plus11 ч. назад - 4276 4
Разъяснение по новой платежке за распределение газа8 ч. назад - 3993 13
Межбанк: проседание курса растормошило рынок9 ч. назад - 3740
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовВчера, 20:10 - 3499 11
В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципу9 ч. назад - 3312 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)5 ч. назад - 86
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Вчера, 14:10 - 394
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 767
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1147
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 948