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Динамика цен потребительского рынка столицы (инфографика)

Динамика цен потребительского рынка столицы (инфографика)

Динамика цен потребительского рынка столицы в январе–декабре 2019 г. определялась увеличением ценовых показателей на 3,9% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.).

Об этом сообщает Главное управление статистики.

Повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки зарегистрировано почти по всем товарным группам.

Больше всего подорожали: фрукты – на 20,7%, масло – на 11,8%, молоко – на 8,3%, хлеб – на 8,2%, сахар – на 7,1%, макаронные изделия – на 6,0%, сыр и творог – на 5,5%, рыба и продукты из рыбы – на 3,6%, мясо и мясопродукты – на 1,9%.

Данные Главного управления статистики

Подешевели: яйца – на 13,1%, масло подсолнечное – на 2,4%, овощи – на 1,4%.

Цены на алкогольные напитки, табачные изделия выросли на 13,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 23,7% и алкогольных напитков – на 4,3%.

Одежда и обувь подешевели на 17,1%, в частности, одежда – на 19,8%, обувь – на 14,8%.

Тарифы на коммунальные услуги:

  • на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 10,0%, что произошло за счет увеличения тарифов на горячую воду;
  • отопление – на 22,0%;
  • водоснабжение – на 14,4%;
  • канализацию – на 7,5%.

Сфера услуг здравоохранения. Повышение цен на 5,2% обусловлено подорожанием услуг больниц на 19,2%, амбулаторных услуг – на 11,3%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 2,9%.

Транспорт. В целом снизились на 1,5% из-за уменьшения стоимости топлива и масел на 7,5%.
В сфере связи цены выросли на 10,2% за счет увеличения стоимости телефонных и телефаксовых услуг на 21,1%, почтовых услуг – на 14,3%.

Услуги отдыха и культуры. В целом показало их снижение на 2,0% за счет уменьшения стоимости аудиотехники, фотоаппаратуры и оборудования для обработки информации на 12,6%, туристических услуг – на 9,5%.

Образование. Цены выросли на 9,8% за счет повышения стоимости дошкольного и начального образования на 15,5%, среднего – на 14,9%, Высшего – на 8,7%, образования, не определяемого по уровням – на 8,2%.
Стоимость услуг ресторанов и гостиниц выросла на 8,6%.

По материалам Finance.UA
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