Доходы населения в столице (статистика за 2019)

В 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 15 776 грн и по сравнению с 2018 г. увеличился на 16,5%.

Об этом сообщает Главное управление статистики.

Самый высокий уровень оплаты труда в следующих областях:

финансовая и страховая деятельность;

информация и телекоммуникации;

государственное управление и оборона,

обязательное социальное страхование.

Среди промышленных видов деятельности – производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Самый низкий уровень заработной платы:

текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временное размещение и организация питания;

строительство; производство электрического оборудования; здравоохранение и предоставление социальной помощи, а также производство химических веществ и химической продукции и не превышал 65,4% от среднего уровня по экономике.

Индекс реальной заработной платы в 2019 году по сравнению с 2018 г. составил 108,4%.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2019 г. увеличилась на 39,1%, или на 56 633,3 тыс. грн, и на 1 января 2020 г. составляла 20 1630,1 тыс. грн, что составляет 0,9% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2019 г.

Справка Finance.ua:

В Украине минимальная зарплата в 8-12 раз меньше, чем в богатых странах ЕС.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 г. составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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