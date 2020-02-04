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Доходы населения в столице (статистика за 2019)

Доходы населения в столице (статистика за 2019)

В 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 15 776 грн и по сравнению с 2018 г. увеличился на 16,5%.

Об этом сообщает Главное управление статистики.

Самый высокий уровень оплаты труда в следующих областях:

  • финансовая и страховая деятельность;
  • информация и телекоммуникации;
  • государственное управление и оборона,
  • обязательное социальное страхование.

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Среди промышленных видов деятельности – производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Самый низкий уровень заработной платы:

  • текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;
  • временное размещение и организация питания;
  • строительство; производство электрического оборудования; здравоохранение и предоставление социальной помощи, а также производство химических веществ и химической продукции и не превышал 65,4% от среднего уровня по экономике.

Индекс реальной заработной платы в 2019 году по сравнению с 2018 г. составил 108,4%.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2019 г. увеличилась на 39,1%, или на 56 633,3 тыс. грн, и на 1 января 2020 г. составляла 20 1630,1 тыс. грн, что составляет 0,9% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2019 г.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 г. составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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По материалам Finance.UA
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