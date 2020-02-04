Доходы населения в столице (статистика за 2019)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 15 776 грн и по сравнению с 2018 г. увеличился на 16,5%.
Об этом сообщает Главное управление статистики.
Самый высокий уровень оплаты труда в следующих областях:
Среди промышленных видов деятельности – производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.
Самый низкий уровень заработной платы:
Индекс реальной заработной платы в 2019 году по сравнению с 2018 г. составил 108,4%.
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2019 г. увеличилась на 39,1%, или на 56 633,3 тыс. грн, и на 1 января 2020 г. составляла 20 1630,1 тыс. грн, что составляет 0,9% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2019 г.
Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Вчера, 17:00 - 4388 22
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal4 ч. назад - 2314 11
Разъяснение по новой платежке за распределение газа2 ч. назад - 1315 7
Глава Dragon Capital: В Украине сейчас едва ли не лучшая экономическая ситуация за 20 лет5 ч. назад - 1335 6
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовВчера, 20:10 - 2625 5
Как полицейские будут проверять данные водительских прав "в смартфоне"Вчера, 17:00 - 4388 22
Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовВчера, 20:10 - 2625 5
Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal4 ч. назад - 2314 11
В Кабмине хотят сделать прописку по уведомительному принципу3 ч. назад - 2027 1
📌 Toyota предлагает приобрести автомобиль с пробегом по программе Toyota Plus5 ч. назад - 1997 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Вчера, 14:10 - 325
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 736
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1109
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 935
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4952 1