Amazon выпустит 100 тысяч экофургонов для доставки (фото)

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Компания Amazon решила изготовить 100 тысяч электрических фургонов для доставки в рамках своих политики в борьбе изменениями климата.
Об этом сообщает USA Today.
“Amazon разрабатывает 100 тысяч обычных электрических фургонов для доставки. Крупнейший заказ в истории”, – говорится в сообщении.
Для изготовления крупного заказа компания сотрудничает с компании Rivian, которая занимается изготовлением электрических транспортных средств.
Фото: usatoday.com
Такой шаг вписывается в стратегию Amazon, которая взяла на себя обязательства в рамках Парижского климатического соглашения.
Так, компания обязалась к 2040 году прекратить выбросы в воздух углекислого газа и к 2030 году перейти на электричество из возобновляемых источников.
Фото: usatoday.com
Отмечается, что сами фургоны будут изготовлены в трех размерах. В электрическом автомобиле будут установлены несколько функций, таких как автоматическое торможение в аварийном режиме, помощь в держании движения в одной полосе.
Также в каждом фургоне будет доступен голосовой ассистент Alexa. В компании планируют начать доставлять клиентам первые пакеты в начале 2021 года. Уже в начале 2022 года на улицах должно появиться 10 тысяч таких автомобилей, а к 2030 году – 100 тысяч.
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