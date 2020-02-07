Amazon выпустит 100 тысяч экофургонов для доставки (фото)

Компания Amazon решила изготовить 100 тысяч электрических фургонов для доставки в рамках своих политики в борьбе изменениями климата.

Об этом сообщает USA Today.

“Amazon разрабатывает 100 тысяч обычных электрических фургонов для доставки. Крупнейший заказ в истории”, – говорится в сообщении.

Для изготовления крупного заказа компания сотрудничает с компании Rivian, которая занимается изготовлением электрических транспортных средств.



Фото: usatoday.com

Такой шаг вписывается в стратегию Amazon, которая взяла на себя обязательства в рамках Парижского климатического соглашения.

Так, компания обязалась к 2040 году прекратить выбросы в воздух углекислого газа и к 2030 году перейти на электричество из возобновляемых источников.



Фото: usatoday.com

Отмечается, что сами фургоны будут изготовлены в трех размерах. В электрическом автомобиле будут установлены несколько функций, таких как автоматическое торможение в аварийном режиме, помощь в держании движения в одной полосе.

Также в каждом фургоне будет доступен голосовой ассистент Alexa. В компании планируют начать доставлять клиентам первые пакеты в начале 2021 года. Уже в начале 2022 года на улицах должно появиться 10 тысяч таких автомобилей, а к 2030 году – 100 тысяч.