Межбанк: проседание курса растормошило рынок

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Похоже, вся эта неделя на валютном рынке окажется очень динамичной. И пятница не станет исключением. Несмотря на эффект окончания недели (что обычно приводит к снижению деловой активности на рынке) – приличное проседание курса за последние дни порядком растормошило всех – и покупателей, и продавцов.
Крупные импортеры, увидев снижение курса и опасаясь недолговечности этого процесса – начинают постепенно активно скупать валюту, чтобы подешевле закрыть свои внешние контракты.
А у продавцов другая проблема – утренние продажи в последние дни оказывались выше котировок конца дня и продавцы не хотят терять. Поэтому часть из них стала выходить с предложением с самого утра (не придерживая валюту), что как раз срабатывает на формирование понижающего тренда уже с самого начала торгов.
В борьбе курсовых интересов покупателей и продавцов и пройдет сегодняшняя сессия. Выигрывает от этого пока НБУ, который активно скупает излишек доллара в резервы и при этом постепенно занижает свои ценники.
Эта ситуация стимулирует всех участников рынка и это не позволит сильно снизиться статистике торгов, даже с учетом фактора пятницы. Торги пройдут активно и с периодическими колебаниями курса в моменты выхода на рынок крупнейших игроков межбанка. Первую скрипку на рынке продолжат играть местные компании.
Ключевым фактором курсообразования останутся действия Нацбанка по выходу/невыходу на торги с интервенциями и его ценники.
Спекулянты продолжат сегодня работать как в формате «в две стороны», так и подстраиваясь под действия крупных местных игроков и Нацбанка — раскачивать котировки в течение сессии. Общий настрой на торгах остается позитивным для гривны.
По нашим прогнозам 7 февраля объемы операций на торгах будут до $ 210 млн при заключении до 530 сделок, а коридор по доллару будет находиться в пределах 24,35-24,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,57 / 24,59
евро – 27,01 / 27,03
российский рубль – 0,3879 / 0,3884
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