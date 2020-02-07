Google Maps получили новые функции и дизайн (фото, видео)

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Приложение Google Maps отмечает свой 15-летний юбилей, и по этому поводу компания решила обновить приложение и дать ему новые функции и дизайн.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Google.
“Google Карты отмечают свой 15-летний юбилей и презентуют новый дизайн и функции приложения. В приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для быстрого доступа”, – говорится в сообщении.
Фото: nachasi.com
В компании объяснили, что это за пять вкладок:
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