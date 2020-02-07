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Google Maps получили новые функции и дизайн (фото, видео)

Google Maps получили новые функции и дизайн (фото, видео)

Приложение Google Maps отмечает свой 15-летний юбилей, и по этому поводу компания решила обновить приложение и дать ему новые функции и дизайн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Google.

“Google Карты отмечают свой 15-летний юбилей и презентуют новый дизайн и функции приложения. В приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для быстрого доступа”, – говорится в сообщении.


Фото: nachasi.com

В компании объяснили, что это за пять вкладок:

  • что рядом?: здесь будет собираться информация и рейтинги о ближайших к вам местах;
  • поездки: выбирает наиболее эффективный маршрут к вашему месту назначения;
  • сохранено: здесь можно сохранить места, которые вы посещали или же в которых планируете побывать;
  • добавить: здесь можно прочитать отзывы о местах, интересную информацию или поделиться ею с другими пользователями;
  • новости: здесь будут рекомендоваться новые места и давать рекомендации.

По материалам Економічна Правда
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