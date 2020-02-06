Немцы доработали итальянский Lamborghini Urus (фото)

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Немецкое тюнинг-ателье Keyvany превратило итальянский люксовый кроссовер Lamborghini Urus в гоночный автомобиль. Теперь он до 100 км/ч разгоняется за 3,3 секунды при максимальной скорости 325 км/ч.
Некоторые элементы тюнингованного Urus сделаны из легких материалов. Поэтому он весит на 550 кг меньше, чем стандартная заводская модель.
Lamborghini Urus
Выглядит итальянский кроссовер с углеродным волокном очень необычно, агрессивно. Особое внимание на себя обращают огромные 24-дюймовые колесные диски.
Lamborghini Urus
Немецкие тюнеры модернизировали 4,0 л твин-турбо двигатель V8, которым оснащается Urus. Мощность мотора выросла с 641 л.с. до 820 л.с, и с 850 Нм крутящего момента до 1100 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,3 секунды (это на 0,3 секунды быстрей, чем у стандартной версии), а максимальная скорость достигает 325 км/ч (у стандартной версии – 305 км/ч).
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