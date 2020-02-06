Немцы доработали итальянский Lamborghini Urus (фото)

Немецкое тюнинг-ателье Keyvany превратило итальянский люксовый кроссовер Lamborghini Urus в гоночный автомобиль. Теперь он до 100 км/ч разгоняется за 3,3 секунды при максимальной скорости 325 км/ч.

Некоторые элементы тюнингованного Urus сделаны из легких материалов. Поэтому он весит на 550 кг меньше, чем стандартная заводская модель.

Lamborghini Urus

Выглядит итальянский кроссовер с углеродным волокном очень необычно, агрессивно. Особое внимание на себя обращают огромные 24-дюймовые колесные диски.

Lamborghini Urus

Немецкие тюнеры модернизировали 4,0 л твин-турбо двигатель V8, которым оснащается Urus. Мощность мотора выросла с 641 л.с. до 820 л.с, и с 850 Нм крутящего момента до 1100 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 3,3 секунды (это на 0,3 секунды быстрей, чем у стандартной версии), а максимальная скорость достигает 325 км/ч (у стандартной версии – 305 км/ч).