Столичным учителям и медсестрам город выплатит надбавки

Столичная власть продолжит выплачивать надбавки медикам и педагогам. На них в городском бюджете предусмотрено в целом более 1,6 млрд грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия сессии Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что столичная власть сохранит программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования – из Государственного бюджета, город продолжит выплачивать стимулирующие надбавки для врачей и медсестер.

Кроме платы, которую они будут получать за оказанную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, будут получать и доплату из местного бюджета.

«Речь идет о врачах и медсестрах вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу «Здоровье киевлян» и производим расчеты для максимального увеличения доплат», – добавил мэр Киева.

Что касается надбавок учителям, они также будут получать доплаты из городского бюджета за счет программы местных стимулов.

«В целом надбавки для работников образования в Киеве суммарно больше, чем финансирование из государственного бюджета. И самые высокие по сравнению с другими городами Украины. Мы эту тенденцию сохраним», – отметил Виталий Кличко.

Какие надбавки предусмотрены бюджетом столицы на 2020 год:

для педагогов – 1 млрд 215 млн гривен;

для медицинских работников – почти 468 миллионов.

Справка Finance.ua:

Зарплаты учителей в Украине вырастут в 2020 году на 9%. Это указано в государственном бюджете на 2020 год.

Молодые учителя, у которых нет стажа, будут получать 5900 гривен в месяц вместо 5400, как это было ранее.

Зарплата опытного учителя, стаж которого составляет 30 лет, составит 8900 вместо 8180 гривен.

Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!