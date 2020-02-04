Столичным учителям и медсестрам город выплатит надбавки

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Столичная власть продолжит выплачивать надбавки медикам и педагогам. На них в городском бюджете предусмотрено в целом более 1,6 млрд грн.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия сессии Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.
Он отметил, что столичная власть сохранит программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования – из Государственного бюджета, город продолжит выплачивать стимулирующие надбавки для врачей и медсестер.
Кроме платы, которую они будут получать за оказанную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, будут получать и доплату из местного бюджета.
«Речь идет о врачах и медсестрах вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу «Здоровье киевлян» и производим расчеты для максимального увеличения доплат», – добавил мэр Киева.
Что касается надбавок учителям, они также будут получать доплаты из городского бюджета за счет программы местных стимулов.
«В целом надбавки для работников образования в Киеве суммарно больше, чем финансирование из государственного бюджета. И самые высокие по сравнению с другими городами Украины. Мы эту тенденцию сохраним», – отметил Виталий Кличко.
Какие надбавки предусмотрены бюджетом столицы на 2020 год:
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