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В Раде пересмотрели сроки принятия закона о земле

В Раде пересмотрели сроки принятия закона о земле

Верховная Рада сможет проголосовать за закон об открытии рынка земли в течение двух месяцев, считает глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Такую оценку он дал в перерыве заседания в четверг, 6 февраля, в кулуарах парламента.

Ранее в “Слуге народа” планировали принять закон в ночь на пятницу.

“Там около 3800 правок, это 78 часов”, – посчитал Корниенко.

“Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо”, – сказал он.

Нардеп признал, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ, “но мы знаем, благодаря кому”.

В то же время, во время утреннего заседания фракции Слуга народа президент Владимир Зеленский попросил нардепов принять законопроект за два дня.

“Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале”, – рассказал собеседник.

При этом депутаты заявляли, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

По материалам Корреспондент.net
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