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Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрасте

Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрасте

Людей предпенсионного и пенсионного возраста называют поколением бэби-бумеров (54-72 года; название связано с всплеском рождаемости после Второй мировой войны).

Сайт “Сегодня” со ссылкой на аналитиков рекрутингового портала hh.ua|grc пишет, что чаще всего это поколение работает как домашний персонал (сиделками, персональными водителями, горничными, нянями и т.д.).

Также интересуются вакансиями управленческого характера (руководитель подразделения, главный бухгалтер) или низкоквалифицированными работами с легким и гибким графиком работы (уборщик, другой вспомогательный персонал). Популярными остаются вакансии в сфере общественного питания.

Сколько зарабатывают бэби-бумеры:

  • абсолютное большинство готово работать на полную занятость и полный рабочий день;
  • работники старшего поколения в подавляющем большинстве случаев зарабатывают меньше младшего поколения, при этом разница может достигать 30% не в пользу бэби-бумеров;
  • почти каждый третий (32%) соискатель из людей предпенсионного или пенсионного возраста готовы получать до 10 400 гривен;
  • чуть больше (37%) отмечают в резюме, что ищут работу с зарплатой от 10 500 до 20 900, еще 16% — от 21 000 до 31 300 гривен.

Как найти работу:

  • несмотря на то что на законодательном уровне запрещено отказывать в трудоустройстве людям из-за их возраста, очень часто даже в объявлениях прямо пишут – требуются сотрудники не старше 40 лет. Чаще всего это связано с тем, что старшее поколение не умеет пользоваться новыми технологиями и не всегда хочет этому учиться;

Как накопить себе на пенсию 💰

  • по словам аналитиков hh.ua|grc, работодатели порой опасаются слишком традиционных взглядов, устаревшей системы ценностей и проблем со здоровьем у людей старшего поколения.

Аналитики дали несколько советов по поиску работы:

  • размещать резюме на крупных украинских сайтах по трудоустройству, делая акцент на опыте;
  • постоянно повышать свою квалификацию;
  • подтянуть навыки, изучить и освоить компьютер;
  • быть мобильным;
  • находить общий язык с молодым поколением.
По материалам Сегодня
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