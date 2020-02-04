Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрасте

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Людей предпенсионного и пенсионного возраста называют поколением бэби-бумеров (54-72 года; название связано с всплеском рождаемости после Второй мировой войны).
Сайт “Сегодня” со ссылкой на аналитиков рекрутингового портала hh.ua|grc пишет, что чаще всего это поколение работает как домашний персонал (сиделками, персональными водителями, горничными, нянями и т.д.).
Также интересуются вакансиями управленческого характера (руководитель подразделения, главный бухгалтер) или низкоквалифицированными работами с легким и гибким графиком работы (уборщик, другой вспомогательный персонал). Популярными остаются вакансии в сфере общественного питания.
Сколько зарабатывают бэби-бумеры:
Как найти работу:
Аналитики дали несколько советов по поиску работы:
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