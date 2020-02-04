Украина сократила транзит российской нефти в Европу

Транзит нефти трубопроводным транспортом в страны Европы, который Украина и Россия продлили до 2030 года, в январе 2020 года сократился на 3,6%, или на 40 тыс. тонн по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Как сообщает сайт “Сегодня” со ссылкой на “Укртранснафту”, транзит черного золота в первый месяц 2020 года составил 1,06 млн тонн.

При этом объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за январь 2020 года составил 188,5 тыс. тонн, что на 16% (на 26,1 тыс. тонн) больше, чем за январь 2019 года. Таким образом, в январе 2020 года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (1 млн 245,5 тыс. тонн) составила 84,9%, доля перекачки на НПЗ страны – 15,1%.