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В Bosch рассказали, когда начнут продавать беспилотники (фото)

В Bosch рассказали, когда начнут продавать беспилотники (фото)

Запуск беспилотников Bosch тормозит неподготовленное законодательство разных стран и потребительский скептицизм.

Об этом пишет AutoCar со ссылкой на слова старшего вице-президента отдела по автоматизированному вождению Bosch Кея Степпера.

Топ-менеджер рассказал, что немецкая компания уже готова технологически производить беспилотники.

“В настоящее время мы можем честно сказать, что с технологической, аппаратной и программной сторон у нас есть то, что нам нужно, чтобы внедрить (автономные технологии. – Ред.)”, – говорит Степпер.

При этом он добавляет, что в вопросах беспилотников нужно различать технические и нетехнические проблемы. Именно из-за вторых, по его словам, самоходные авто еще не производятся.

“Основными препятствиями являются нетехнические, такие как нормативная база в разных регионах”, – сказал Степпер.

Он заявил, что в Америке законы более лояльны и относительно готовы к внедрению беспилотников, но в Европе и Китае дела обстоят иначе.

Фото: autocar.co.uk

Кроме того, Степпер добавил, что часть автомобилистов скептически относятся к автопилоту. Вероятно, сначала в Bosch планируют подготовить почву для продажи беспилотников, а уже после запускать их в производство.

Он подытожил, что беспилотники должны появиться в продаже в 2025 году.

По материалам ТСН
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