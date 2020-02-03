Apple разрабатывает автомобильный ключ для iPhone

Компания Apple работает над функцией, которая позволит открывать, закрывать и заводить автомобиль через iPhone.

Об этом сообщает портал 9to5mac.

“Apple обнародовал бетаверсию (операционной системы. – Ред.) IOS 13.4 для разработчиков. Внутри ОС были найдены доказательства новой функции, которая позволит использовать iPhone в качестве автомобильного ключа”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в бетаверсии новой операционной системы есть упоминание о функции “Автомобильный ключ”, который позволит как iPhone, так и умным часам Apple Watch, открывать и закрывать автомобиль.

Сам ключ можно будет использовать в автомобилях с технологией беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия.

Таким образом владельцу автомобиля будет достаточно держать iPhone у транспортного средства, чтобы использовать его как обычный металлический автоключ.

Отмечается, что при этом владельцам авто не потребуется проходить аутентификацию лица.

Новая функция будет также работать в момент, когда в iPhone и Apple Watch разрядится батарея.

Ожидается, что “автомобильный ключ” станет доступным после официального представления операционной системы iOS 13.4.