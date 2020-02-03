0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Apple разрабатывает автомобильный ключ для iPhone

Apple разрабатывает автомобильный ключ для iPhone

Компания Apple работает над функцией, которая позволит открывать, закрывать и заводить автомобиль через iPhone.

Об этом сообщает портал 9to5mac.

“Apple обнародовал бетаверсию (операционной системы. – Ред.) IOS 13.4 для разработчиков. Внутри ОС были найдены доказательства новой функции, которая позволит использовать iPhone в качестве автомобильного ключа”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в бетаверсии новой операционной системы есть упоминание о функции “Автомобильный ключ”, который позволит как iPhone, так и умным часам Apple Watch, открывать и закрывать автомобиль.

Сам ключ можно будет использовать в автомобилях с технологией беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия.

Таким образом владельцу автомобиля будет достаточно держать iPhone у транспортного средства, чтобы использовать его как обычный металлический автоключ.

Отмечается, что при этом владельцам авто не потребуется проходить аутентификацию лица.

Новая функция будет также работать в момент, когда в iPhone и Apple Watch разрядится батарея.

Ожидается, что “автомобильный ключ” станет доступным после официального представления операционной системы iOS 13.4.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.