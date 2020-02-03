В Киеве из обменного пункта украли девять миллионов

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В Киеве из пункта обмена валют похитили 9 млн гривен.
Об этом сообщает столичная прокуратура в четверг, 6 февраля.
Отмечается, что инцидент произошел в конце января. Кражу денег организовала работница обменного пункта вместе с сообщником, который с 2011 по 2019 год отбывал наказание на территории, подконтрольной сепаратистам “ЛНР”.
“В ходе подготовки к преступлению женщина предоставила сообщнику дубликат ключей от дверей и сейфа и назвала пароль от сигнализации”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 января, дождавшись наполнения сейфа наибольшей суммой наличных, работница обменника сообщила об этом своему сообщнику, а сама для обеспечения алиби вместе с коллегой вызвала такси и поехала домой.
Ночью сообщник беспрепятственно проник в помещение и похитил из сейфа валюту на 9 млн гривен в эквиваленте. На следующий день сообщники разделили похищенные средства. После чего преступник приобрел внедорожник и с похищенными деньгами скрывался на территории Черниговской области.
Уже 4 февраля подозреваемых задержали. В ходе обысков выявлены и изъяты часть похищенных средств, а также транспортное средство, приобретенное преступником.
Дело открыто Печерским управлением полиции. Мужчине и женщине сообщили о подозрении по статьям о краже в особо крупных размерах, а также легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем или организованной группой (ч.5 ст.185, ч.2 ст.209 УК Украины). Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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