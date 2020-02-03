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Рада отказалась отменить закон о среднем образовании

Рада отказалась отменить закон о среднем образовании

Верховная Рада отклонила проект постановления 0901-П “Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины “О среднем образовании”.

Документ набрал всего 58 голосов народных депутатов.

Таким образом, закон теперь может быть подписан Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись Президенту.

Инициатором проекта постановления 0901-П являются члены фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Наталия Королевская и Михаил Папиев.

Напомним, Верховная Рада 16 января приняла закон “О среднем образовании”.

Он, в частности, регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:

  • доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанность органов власти обеспечивать соответствующую доступность;
  • обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечение академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;
  • языка образования в учреждениях общего среднего образования, сертификации педагогических работников, ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения заведений;
  • принципов осуществления институционального аудита;
  • самоуправления в учреждении образования, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса;
  • разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и тому подобное.

Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также урегулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Среди прочего закон утверждает обязательную Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

По материалам УКРИНФОРМ
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