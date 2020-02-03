Рада отказалась отменить закон о среднем образовании

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада отклонила проект постановления 0901-П “Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины “О среднем образовании”.
Документ набрал всего 58 голосов народных депутатов.
Таким образом, закон теперь может быть подписан Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись Президенту.
Инициатором проекта постановления 0901-П являются члены фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Наталия Королевская и Михаил Папиев.
Напомним, Верховная Рада 16 января приняла закон “О среднем образовании”.
Он, в частности, регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:
Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также урегулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.
Среди прочего закон утверждает обязательную Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 6018 22
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 1870 16
Зеленский предлагает узаконить нелегальные заводы по производству бензина5 ч. назад - 1109 13
Что читатели Finance.ua думают о единой цене на электроэнергию для населения и промышленностиВчера, 19:30 - 1570 10
Зеленский о релизе "государства в смартфоне": мы третьи в Европе, кто имеет нечто подобное3 ч. назад - 505 5
Разрешения на строительство дорог отменены: что это дастВчера, 16:00 - 7091 1
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 6018 22
Бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года3 ч. назад - 3695 1
Межбанк: "праздник уверенности" гривне могут испортить4 ч. назад - 2547
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 1870 16
Cadillac представил новый внедорожник (фото)Около часа назад - 35
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 621
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 980
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 860
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4627 1