Зеленский о релизе "государства в смартфоне": мы третьи в Европе, кто имеет нечто подобное

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Президент Владимир Зеленский поздравил приложение государственных онлайн-услуг “Дия” с релизом и заявил, что Украина стала третьей страной в Европе, которая имеет подобный сервис, отдельно он отметил, что на разработку не были потрачены государственные средства.
Об этом он заявил во время презентации проекта “Дия”.
“Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и самое главное – простым и понятным”, – сказал Президент.
Зеленский отметил, что благодаря мобильному приложению “Дия”, которое с сегодняшнего дня доступно в Apple Store и Google Play, девять миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
Глава государства отметил, что работа по созданию сервиса длилась всего полгода.
“Украина стала третьей страной Европы, которая имеет нечто подобное. Очень важно, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны из государственного бюджета”, – отметил Зеленский.
По словам Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.
“С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и тому подобное”, – отметил он.
Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга “еМалятко”. Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.
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