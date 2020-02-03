Данилишин: Чем может грозить украинской экономике китайский вирус

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Нынешнее развитие ситуации с вирусом еще раз подтверждает – мировые экономические вызовы не только никто не отменял, но еще и причин усложнения ситуации в международной экономике гораздо больше, чем нам может показаться.
Об этом рассказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.
Минусы:
Плюсы:
Выгода от падения цен на нефть
Наша экономика является образцом энергонеэффективных – объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС – в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах – 9,1 долл., в среднем по мировой экономике – 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падения цен на нефть (вероятно, и на газ тоже) может принести Украине выгоду.
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