0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Данилишин: Чем может грозить украинской экономике китайский вирус

Данилишин: Чем может грозить украинской экономике китайский вирус

Нынешнее развитие ситуации с вирусом еще раз подтверждает – мировые экономические вызовы не только никто не отменял, но еще и причин усложнения ситуации в международной экономике гораздо больше, чем нам может показаться.

Об этом рассказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.

Минусы:

  • темпы выхода международных инвесторов из рискованных активов могут ускориться;
  • может привести не только к снижению темпов роста мировой экономики, но и к дальнейшему закрытию позиций инвесторов на рынках развивающихся стран;

Кредитные карты для хранения денег 💳

  • примерно треть нашего экспорта в КНР – железорудное сырье. Второе и третье место занимают зерновые (около четверти объема украинского экспорта в КНР) и подсолнечное масло (пятая часть);
  • сокращения спроса на железорудное сырье, похоже, не избежать. Рынки уже отреагировали – цена железной руды упала на 10%;
  • ситуация может ухудшиться и для наших производителей металлопродукции;
  • сасличные культуры (еще одна важнейшая составляющая украинского агроэкспорта) тоже в зоне риска. Это ударит по украинским экспортерам.

Плюсы:

  • Китай является одним из крупнейших мировых производителей фосфорных и азотных удобрений. Вот только эта отрасль в Украине в последние годы стагнирует. Поэтому, воспользуются выпадением китайских удобрений из региональных рынков Польша, Россия, Эстония, а не Украина.
  • Коронавирус может стать мощным шоком для мировых нефтяных рынков со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Так, за январь нефть сорта Brent подешевела на 14%.

Выгода от падения цен на нефть

Наша экономика является образцом энергонеэффективных – объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС – в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах – 9,1 долл., в среднем по мировой экономике – 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падения цен на нефть (вероятно, и на газ тоже) может принести Украине выгоду.

По материалам tid.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.