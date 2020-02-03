Данилишин: Чем может грозить украинской экономике китайский вирус

Нынешнее развитие ситуации с вирусом еще раз подтверждает – мировые экономические вызовы не только никто не отменял, но еще и причин усложнения ситуации в международной экономике гораздо больше, чем нам может показаться.

Об этом рассказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.

Минусы:

темпы выхода международных инвесторов из рискованных активов могут ускориться;

может привести не только к снижению темпов роста мировой экономики, но и к дальнейшему закрытию позиций инвесторов на рынках развивающихся стран;

примерно треть нашего экспорта в КНР – железорудное сырье. Второе и третье место занимают зерновые (около четверти объема украинского экспорта в КНР ) и подсолнечное масло (пятая часть);

сокращения спроса на железорудное сырье, похоже, не избежать. Рынки уже отреагировали – цена железной руды упала на 10%;

ситуация может ухудшиться и для наших производителей металлопродукции;

сасличные культуры (еще одна важнейшая составляющая украинского агроэкспорта) тоже в зоне риска. Это ударит по украинским экспортерам.

Плюсы:

Китай является одним из крупнейших мировых производителей фосфорных и азотных удобрений. Вот только эта отрасль в Украине в последние годы стагнирует. Поэтому, воспользуются выпадением китайских удобрений из региональных рынков Польша, Россия, Эстония, а не Украина.

Коронавирус может стать мощным шоком для мировых нефтяных рынков со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Так, за январь нефть сорта Brent подешевела на 14%.

Выгода от падения цен на нефть

Наша экономика является образцом энергонеэффективных – объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС – в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах – 9,1 долл., в среднем по мировой экономике – 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падения цен на нефть (вероятно, и на газ тоже) может принести Украине выгоду.