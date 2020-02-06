0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 493 0

Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцам

Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцам

Тарифы на центральное водоснабжение и водоотвод в Украине резко возрастут. Согласно решению, принятому 4 февраля на заседании НКРЭКУ, в среднем тарифы вырастут на 15-20%, и это будет зависеть от региона.

“Основная причина – это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5600 грн, сейчас средняя рыночная зарплата – 12 000, в Киеве – 16 000, во Львове – 18 000. Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное увеличение в платежке”, – заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Ожидается, что самый высокий тариф будет на востоке Украины, а именно в Павлограде и Бердянске. В этих городах за куб придется заплатить почти 40 гривен. Самой дешевой вода будет в Луцке – не более 16 гривен за подачу и отвод.

Окончательная стоимость воды для регионов, как обещают чиновники, будет объявлена ​​через несколько дней. Они отмечают, что повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли.

По материалам Today.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.