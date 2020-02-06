Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцам

Тарифы на центральное водоснабжение и водоотвод в Украине резко возрастут. Согласно решению, принятому 4 февраля на заседании НКРЭКУ, в среднем тарифы вырастут на 15-20%, и это будет зависеть от региона.

“Основная причина – это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5600 грн, сейчас средняя рыночная зарплата – 12 000, в Киеве – 16 000, во Львове – 18 000. Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное увеличение в платежке”, – заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Ожидается, что самый высокий тариф будет на востоке Украины, а именно в Павлограде и Бердянске. В этих городах за куб придется заплатить почти 40 гривен. Самой дешевой вода будет в Луцке – не более 16 гривен за подачу и отвод.

Окончательная стоимость воды для регионов, как обещают чиновники, будет объявлена ​​через несколько дней. Они отмечают, что повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли.