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BlaBlaCar начинает продажу билетов онлайн на автобусы

BlaBlaCar начинает продажу билетов онлайн на автобусы

Об этом сообщает компания.

С 6 февраля в BlaBlaCar появилась функция покупки билетов на автобусы, которая обеспечивается технологиями Busfor.

В начале 2020 года BlaBlaCar Украины и Busfor начали интеграцию своих продуктов. На первом, тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех пользователей. Пассажиры смогут непосредственно на BlaBlaCar покупать билеты на автобус у тысяч регулярных перевозчиков по всей Украине благодаря технологиям Busfor.

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В конце ноября 2019 года BlaBlaCar и Busfor закрыли сделку по развитию единого маркетплейса для автодорожных поездок после ее одобрения государственными регуляторами, а уже в начале 2020 года начали интеграцию своих продуктов.

На тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех.

Как купить билеты:

  • Пассажиры прямо на платформе BlaBlaCar смогут покупать билеты на автобус у регулярных перевозчиков по всей Украине.
  • можно заранее выбрать посадочные места в автобусе и купить билеты онлайн.
  • при поиске поездки теперь для выбора поездки доступна опция автобусных поездок.

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По материалам Finance.UA
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