BlaBlaCar начинает продажу билетов онлайн на автобусы

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Об этом сообщает компания.
С 6 февраля в BlaBlaCar появилась функция покупки билетов на автобусы, которая обеспечивается технологиями Busfor.
В начале 2020 года BlaBlaCar Украины и Busfor начали интеграцию своих продуктов. На первом, тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех пользователей. Пассажиры смогут непосредственно на BlaBlaCar покупать билеты на автобус у тысяч регулярных перевозчиков по всей Украине благодаря технологиям Busfor.
В конце ноября 2019 года BlaBlaCar и Busfor закрыли сделку по развитию единого маркетплейса для автодорожных поездок после ее одобрения государственными регуляторами, а уже в начале 2020 года начали интеграцию своих продуктов.
На тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех.
Как купить билеты:
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