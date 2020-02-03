Межбанк: "праздник уверенности" гривне могут испортить

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Четверг на валютном рынке продолжит тенденции этой недели. Торги будут активными и с периодическими достаточно большими колебаниями курса в моменты выхода на рынок крупнейших игроков межбанка. Причем – в основном местных. Нерезиденты завершили свои расчеты по последнему аукциону ОВГЗ и сегодня особых продаж валюты от них уже не будет. Их роль в операциях межбанка возрастет в следующий понедельник-вторник, когда они уже определятся со своими планами на новый аукцион по размещению облигаций.
Отсутствие большого количества иностранцев на нашем межбанке резко усиливает роль ситуативных задач и интересов по курсу именно местных компаний. Приток на межбанк валюты последних дней и проседание доллара во многом были связаны именно с продажами НАК “Нафтогаз” и его дальнейшие планы в этом вопросе очень существенно будут влиять на общее состояние валютного рынка.
Фактически два фактора будут сегодня влиять на курсообразование – объемы продаж валюты крупными местными игроками (к Нафтогазу периодически присоединялись крупные аграрии и металлурги) и собственно действия Нацбанка по выходу/невыходу на торги с интервенциями. Ценники регулятора в этих операциях останутся и сегодня основным сигналом для межбанка в части тренда по курсу.
Продолжение периода вывода дивидендов у «дочек» иностранных компаний (уже почти закрыли основные объемы таких операций), ликвидность в банковской системе и поведение наличного рынка (фактически полностью копирует курсы межбанка и своей “игры” не ведет, работая в основном в режиме “с оборота”) -практически являются только фоном происходящего на валютном рынке последних дней и существенного влияния на курсообразование сейчас не оказывают.
Спекулянты сегодня будут работать как в формате “в две стороны”, так и подстраиваясь под действия крупных местных игроков – стараться покачать котировки в течение сессии.
Общий настрой на торгах остается позитивным для гривны и основная часть его игроков настроены на дальнейшее укрепление гривны к цели 24,30-24,40 в ближайшее время.
Испортить этот “праздник уверенности в гривне” может резкий выход на межбанк нескольких крупных покупателей нефтепродуктов (у них были такие планы на сегодня-завтра), но скорее всего они как опытные игроки будут это делать не единоразово и без лишнего шума, чтобы не взбудоражить рынок и тем самым не взорвать котировки.
По нашим прогнозам 6 февраля объемы операций на торгах будут около $180- 210 млн при заключении до 440- 530 сделок, а коридор по доллару будет находиться в пределах 24,40-24,70 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,66 / 24,69
евро – 27,13 / 27,16
российский рубль – 0,3924 / 0,3931
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