Под Радой проходят акции против принятия закона о рынке земли

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Под Верховной Радой собираются участники акции против принятия закона о рынке земли.
Часть участников акции собрались на площади Конституции, а еще небольшое количество – на улице Грушевского.
В мероприятии принимают участие несколько сотен человек. Участники акции требуют встречи с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить ему свои опасения относительно принятия закона о рынке земли. Участвующий в акции председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун выразил основные требования аграриев по внедрению рынка земли.
Что даст закон о земле:
У арендаторов будет преимущественное право на приобретение арендуемого ими участка. Для них и граждан с правом постоянного пользования предусмотрена рассрочка платежа до 5 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газВчера, 12:03 - 2213 35
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 5183 13
В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в УкраинеВчера, 17:20 - 1388 7
Что читатели Finance.ua думают о единой цене на электроэнергию для населения и промышленностиВчера, 19:30 - 1033 4
Утерянное удостоверение водителя отныне можно восстановить онлайн (инфографика)Вчера, 20:05 - 1131 3
Межбанк: тренд по курсу снова развернется на 180 градусовВчера, 11:56 - 8279
Разрешения на строительство дорог отменены: что это дастВчера, 16:00 - 6245 1
В Украине повысили тарифы на водуВчера, 15:15 - 5183 13
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 3579
В столице запустили пилотную версию «умной» парковкиВчера, 11:01 - 2466 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 561
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 921
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 827
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4498 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4788