Под Радой проходят акции против принятия закона о рынке земли

Под Верховной Радой собираются участники акции против принятия закона о рынке земли.

Часть участников акции собрались на площади Конституции, а еще небольшое количество – на улице Грушевского.

В мероприятии принимают участие несколько сотен человек. Участники акции требуют встречи с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить ему свои опасения относительно принятия закона о рынке земли. Участвующий в акции председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун выразил основные требования аграриев по внедрению рынка земли.

Справка Finance.ua:

Что даст закон о земле:

Покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины (нововведение) и отечественные компании, учрежденные украинцами (норма действует до 1 января 2024 года).

Иностранцы в качестве учредителей компаний будут допущены к рынку только в результате земельного референдума. Если получат землю в наследство, в течение года должны провести ее отчуждение.

Иностранцам запрещено покупать земли государственной и коммунальной собственности, наделы, расположенные ближе 50 км от государственной границы.

Ни при каких обстоятельствах землю не смогут покупать граждане и компании страны-оккупанта, а также лица и организации, причастные к терроризму, отмыванию денег и компании, зарегистрированные в оффшорах.

Физические лица и компании будут покупать до 10 тыс. га “в одни руки”. Ограничения не коснутся банков, которые получат землю под залог. В течение 2 лет финучреждения должны продать ее на аукционах.

Цена земли не сможет быть ниже нормативной денежной оценки.

У арендаторов будет преимущественное право на приобретение арендуемого ими участка. Для них и граждан с правом постоянного пользования предусмотрена рассрочка платежа до 5 лет.