Межбанк: аграрии и металлурги делали "курсовую погоду"

Среда на валютном рынке прошла даже удачнее для гривны, чем мы предполагали в своем утреннем прогнозе. Доллар подешевел с 24,79/24,83 до 24,66/24,69 гривен, а Нацбанк смог достаточно существенно пополнить свои резервы, многократно выкупая излишек предложения валюты в течение дня.

Основной причиной происходящего были массированные продажи валюты крупными операторами рынка. Причем – местными. Нерезиденты также были замечены с продажей валюты под расчеты за ОВГЗ по вчерашнему аукциону Минфина, но они реализовали крупные суммы валюты еще вчера, а сегодня лишь уже “рихтовали” объемы необходимой им гривны для операций по покупке облигаций. Поэтому и валюты они продавали достаточно немного. Главными поставщиками валюты на межбанке сегодня были аграрии, металлурги и как неофициально отмечали участники рынка – крупные госкомпании (читай Нафтогаз Украины). Именно их вливания доллара и интервенции Нацбанка по выкупу этой валюты на торгах и делали сегодня “курсовую погоду” на межбанке.

Ход торгов:

В самом начале сессии спрос недолго превышал предложение и с утренних 24,79/24,83 гривен за доллар к 11 часам курс вырос до 24,83/24,86. Но это был пик котировок на сегодняшних торгах. Практически сразу после 11 часов на межбанк вышли основные продавцы валюты и начали активно “заливать” ею рынок. НБУ вышел с интервенцией и выкупал доллар по 24,76 гривен и этим сдерживал дальнейшее проседание котировок. Но доллар активно проседал. К 12:00 он подешевел до 24,79/24,82 гривен ,а к обеду – и вовсе до 24,77/24,815. НБУ продолжил скупаться валютой, но уже по 24,69 гривен, а затем и по 24,68.

После обеда курс просел до 24,66/24,69 гривен, а к 16:00 и до 24,65/24,68. НБУ последний раз выходил на торги с интервенцией на условиях поставки валюты ТОМом по 24,66 гривен за доллар, но так дешево уже отдавать валюту многие клиенты не хотели и перенесли часть продаж на завтра. Завершилась сессия уровнем котировок 24,66/24,69 гривен за доллар.

Главные события 5 февраля на межбанке:

1) Существенное проседание доллара с утренних 24,79/24,83 гривен до 24,66/24,69 к завершению торгов;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но с самого утра многократно скупал доллар, постепенно снижая свои ценники с 24,76 гривен до 24,69 гривен, затем и до 24,68 гривен, а под конец сессии и до 24,66. Купил по нашим наблюдениям не менее $100-130 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,8407 гривен, а официальный на 6 февраля составил 24,7959 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,66 / 24,69

евро – 27,15 / 27,18

российский рубль – 0,3934 / 0,3941

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1000 / 1,1001

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